Телеведущая Леся Никитюк растрогала поклонников яркими кадрами со своим меценатом

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала настоящей звездой украинского телевидения и покорила Instagram. В своем микроблоге красотка собрала многомиллионную аудиторию фолловеров, которую теперь часто радует яркими публикациями из жизни. Так, в этот раз звезда решила поделится с поклонниками яркими кадрами со своим "меценатом" – песиком Рафиком.

Отметим, что белого породистого песика Лесе в прошлом подарил бывший парень. С бойфрендом она рассталась, а Рафик остался с ней и теперь здорово зарабатывает ей деньги. Именно поэтому телезвезда шутливо называет домашнего любимца своим меценатом.

Недавно в своем микроблоге Никитюк выложила несколько кадров, на которых показала, как именно Рафик зарабатывает ей деньги – рекламой корма для животных. При этом на новых фото красотка превратила своего мецената в рокера – завязала ему на шее черную бандану, а сама в это время накинула рокерскую косуху с шипами.

В подписи к забавным кадрам Леся написала: "У каждой классной телочки, раз в жизни обязательно должно быть рокер". Пользователи не прошли мимо и принялись засыпать сладкую парочку комплиментами в комментариях.

Напомним, Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".

Как сообщала Politeka, Никитюк с большим разрезом нарвалась на замечание из-за нелепой ошибки: "И никак иначе!".

Также Politeka писала, Никитюк, распахнув декольте, поведала о новых ощущениях: "Место встречи одесских бандитов".