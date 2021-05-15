"Холостяк" Михаил Заливако на этой неделе знакомил участниц со своими родными и близкими, сделав в конце очередной трудный выбор
В 11-м выпуске мама 31-летнего харьковского бизнесмена Лариса Ильинишна устроила оставшимся участницам допрос с пристрастием, который прошли не все, передает Politeka.net.
Так, пообщавшись с Аней, мама "Холостяка" заметила, что у нее есть чувства к ее сыну. Но в тоже время удивилась, что девушка мечтает о троих детях, но не имеет понимания, как поставить их на ноги и сохранить семью.
Встретившись с Розали, Лариса Ильинишна заподозрила, что между девушкой и Мишей, скорее, дружба, чем любовь. Она сказала сыну, что их история очень напоминает то, как развивались ее отношения с бывшим мужем. "Чтобы не повторять наши ошибки, надо не проморгать любовь", – посоветовала женщина.
А вот с Дашей у Ларисы Ильинишны общение не сложилось. Беседа была напряженной: маму "Холостяка" откровенно смутило то, что спортсменка не имеет никаких увлечений, кроме работы, и не говорит о чувствах к ее сыну. А у Даши сложилось впечатление, что Лариса Ильинична не подпускала ее к себе, поэтому была разочарована.
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Неожиданным поворотом на шоу стало возвращение Юлии "Зайки". Девушка пригласила Мишу на место их первой встречи, в роскошный особняк, где призналась в любви. Во время свидания Юлия пообщалась с мамой Заливако с помощью видеосвязи. В итоге, "Холостяк" принял решение вернуть "Зайку" на проект.
А вот Дашу Миша обделил цветком на церемонии роз, распрощавшись с ней навсегда.
В своем микроблоге в Инстаграм Заливако обратился к публике:
"После каждого эфира, мне поступают сотни сообщений с указанием, кто бы мне лучше подошёл, и кого мне нужно было бы выбрать. Сегодня, я решил пойти на опережение 🤣. Пишите в комментариях, будучи на моём месте, кого бы из участниц вы выбрали из всего проекта и почему? Кто является вашей фавориткой?"
Пользователи с энтузизамом обсудили решение Миши вернуть Юлию и выгнать Дашу:
"Юля Зайка❤️🙌🔥 смотрела на Вас двоих со слёзами на глазах😍"
"Но точно не Анна, неужели не видно, какой она человек"
"Конечно, Юля, у меня от вас мурашки по коже 😍"
"Юльчик сегодня показала себя с другой стороны 👍"
"Боже, ну почему?( Единственная нормальная была"
"Розали вообще не подходит ему, а Аня не искренняя 😢"
"Очень обидно, что Даша ушла"
"Я не понимаю, плачу. Никогда больше ваше это гре*аное шоу смотреть не буду. Она одна самая искренняя".
Напомним, "холостяка" Заливако жестко раскритиковали после знакомства с родителями участниц: "Аппетит пропадает...".
Также Politeka писала, что "Холостяк" Заливако пришел на личную встречу к "Зайке", рассорив украинцев: "Не понимаю, зачем..."