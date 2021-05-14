Фаворитка "Холостяка 11" Михаила Заливако Юлия "Зайка" совершит отчаянную попытку вернуться на шоу

Такого крутого поворота событий не было за все сезоны проекта. 27-летняя экс-участница "Холостяка" Юлия, нарушив все правила, вернется, чтобы признаться Михаилу в своих чувствах.

Кадрами их встречи поделился в своем микроблоге в Инстаграм ведущий Григорий Решетник, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Готовы? Ваши прогнозы? 🤔", - поинтересовался он у публики.

Так, судя по анонсу, Заливако получил от девушки послание с приглашением встретиться в том месте, где они увиделись впервые.

"У меня во рту пересохло..., - отреагировал "Холостяк", но затем добавил, вздохнув. - Я так не хочу. Я хочу, чтобы все было вовремя".

На какой сумасшедший шаг пойдет "Зайка", чтобы вернуть "Холостяка" и чем закончится их свидание с Мишей, зрители узнают уже в пятницу, 14 мая.

А пока пользователи с удовольствие смакуют интригу:

"Театр! Вообще все так продуманно и наигранно в этом сезоне))"

"Стб тянет за уши зайку как могут😂" - "Там смотреть больше не на кого... Она единственная, кто проявляет живые эмоции... Мне она нравится)))"

"Она сделала шаг, думаю Михаил это оценит 100%"

"Не вернет😢 мне кажется, но все же я надеюсь на обратное"

"Миша даст шанс Юле❤️😍и они продолжат свою историю любви"

"Дважды в одну реку не войдешь))) нужно все делать и говорить вовремя, а искренностью там и не пахнет🙈"

"Если он вернёт ее, то пусть уже и уходит с ней, мне так кажется"

Напомним, "Зайка" вылетела с проекта в 9-м эфире. Она не сумела донести до Заливако своих чувств и уже после шоу рассказала о влюбленности. Комментируя свой уход, Юлия призналась, что в тот момент перестала понимать, куда двигаться дальше.

"Где учат проявлять любовь к дорогому человеку? Мы заканчиваем школы и университеты, получая знания, но необходимого там не дают, не рассказывают. Я не холодная и безэмоциональная, я просто не умею проявлять свои чувства", - объясняла она.

Напомним, "холостяка" Заливако жестко раскритиковали после знакомства с родителями участниц: "Аппетит пропадает...".

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