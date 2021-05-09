Главный герой 11-го сезона украинского шоу «Холостяк» Михаил Заливако высказался по поводу знакомства с родителями девушек

Мужчина каждый выпуск попадает под гнев сети из-за неоднозначного поведения с девушками. Постоянные поцелуи, довольно нескромные замечания и решения, которые ставят крест на отношениях с участницами, которые были «достойны», по словам фанатов. Михаил в этот раз прокомментировал свой вечер в домах у родителей фавориток.

«Могу точно сказать, волнение которое испытывал перед встречей с родителями было приятным. Я действительно хотел познакомиться и увидеть семьи каждой из девушек. Для меня очень важно видеть, как и что говорят, какие ценности и даже как друг на друга смотрят.

Мы есть всегда продолжением и частью наших родителей, папы и мамы, значимых взрослых. И на подсознательном уровне перенимаем поведение и принципы тех, кто нам важен. Согласны с этим?», - написал Михаил.

Пользователи сразу выразили свое мнение:

«Повар Женя просто 🔥; Джессика была лучшей!!!!😢; Миша, ну почему Джессику выгнал?; Вообще не понятно почему ушла джессика; Будем надеяться , что ты с Юлей, уж очень вы хорошо смотритесь; Мне почему-то кажется что он ни с одной из девушек, кого он в итоге выберет не смог построить отношения; Настоятельно рекомендую посмотреть на Аню в гневе! Аппетит пропадет(; Самое романтическое шоу превращается в дом-2; Миша, вы очень аморально себя ведёте на проекте».

Днем ранее Холостяк также высказался по поводу последнего эфира:

«Почему пришёл и что я тут делаю? Хороший вопрос, который я задал себе всего лишь раз, когда подъехал первый лимузин🤣 ну а если серьезно, то я почему-то чувствовал, что именно на проекте и именно вот таким способом получится встретить своего человека.

Говорят, что неведение пугает… мне наоборот было все понятно и ясно. У меня может быть выбор какую обувь надеть, но что касается проекта, то тут сомнений не было. Страх никогда не был двигателем», - написал Холостяк под фото с телеведущим.

Напомним, что знакомство "Холостяка" Заливако с родителями участниц привело к неожиданному повороту: "Мне очень тебя жаль"

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