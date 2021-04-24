Последний вышедший в эфир выпуск шоу "Холостяк" всполошил поклонников проекта

Поскольку Михаил собирался распрощаться с Юлией «Зайкой», многие надеялись на подобный исход. Так, в 8 выпуске шоу "Холостяк-11" мужчина заявил, что на церемонии роз отправит домой сразу двух участниц.

И хотя проект должна была покинуть и Юлия, она слезно вымолила разрешение остаться в проекте, тем самым давая себе шанс. Чтобы разбавить негативную атмосферу от впечатлений после эфира, поклонники решили опубликовать лучшие моменты. Не стал исключением и отрывок из последнего свидания Михаила.

«В каждом сезоне проекта "Холостяк" должен быть кто-то, кто любит "покушать" 😅», - отмечается под роликом.

Фанаты сразу отреагировали, сравнивая Михаила с предыдущим главным гером шоу: «Вот то прошлый холостяк любил покушать)); Было бы для кого готовить; Наверное все любят вкусно поесть, не только Даша🥗😂👍; Чего то сразу же Макс на ум пришёл: любитель покушать ..... скучаю по нему его смеху ..... Миша нервно курит в сторонке))); Бедный верблюд ... Под Мишей!))) Самая интересная неделя, наконец-то ,, Холостяк ,, ожил, а то нудноватые свидания были».

Отметим, покинула шоу 24-летняя Татьяна - дизайнер интерьеров из Чернигова.

"Для меня важна легкость в общении, которая есть между нами... Но это не единственное, что мне нужно в отношениях. Поэтому больше, чем дружба, между нами не будет. Я тебя проведу", - сказал Миша Тане.

Решение «Холостяка» активно комментируют в Сети.