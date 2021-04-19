Герой "Холостяка-11", бизнесмен Михаил Заливако, получил ответ одной из участниц, покинувших проект

В последнем выпуске "холостяк" отказал еще одной участнице проекта, которая высказала свою точку зрения в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, шоу покинула светловолосая красотка Юлия Карнаух, и это несмотря на хорошее индивидуальное свидание. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Дело в том, что Заливако посчитал Юлию неуверенной в себе.

"Мне хотелось, чтобы ты поняла, что ты мне небезразлична. Но меня удивило, что приглашение заставило тебя сомневаться в себе. Я вижу и чувствую, что ты хочешь влюбиться, как и я. Ты готова к новым отношениям, но эти отношения будут не со мной", – заключил герой шоу.

После выпуска Юлия поделилась впечатлениями о шоу в своем Инстаграм. В посте девушка рассказала, как не верила в то, что сможет открыться на проекте, но в итоге была очень искренней.

"Я была всегда честна с ним и понимала, что чрезмерная моя искренность и открытость могут показать меня с не очень удачной стороны, возможно. Время было ограничено и подать себя, свою жизнь и свой внутренний мир, находясь в определенных рамках - это сложно", - рассказала Юлия.

По словам участницы проекта, она открылась без страха, однако ничего не поменялось.

"Я открыла свое сердце и не побоялась этого. Я подпустила близко человека к себе... В тот вечер я почувствовала разочарование, когда мне было сказано, что настоящая, искренняя, готовая на отношения и семью, но..." - поделилась Карнаух.

По словам красотки, она поняла, почему так получилось.



"Я для себя поняла причины почему все так получилось и сделала выводы. Я рада, что была там. И рада, что был Миша там. Он дал мне возможность быть такой какая я есть. У меня нет чувства обиды к нему. Только благодарность", - рассказала девушка.

Напомним, что изгнанная из "Холостяка" красотка объявила, какой мужчина ее достоин, и это явно не Заливако: "По его поступкам…"

Как сообщала Politeka, звезды «Холостячки» Эллерт и Рыбак высмеяли экс-жену Богдана: «Выросла из штанишек…»

Также Politeka писала, что фаворитки "Холостяка" Заливако дружно устроили сцены со слезами и скандалами: "Я единственная..."