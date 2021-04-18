Юлия "Зайка", которую многие считают фавориткой проекта "Холостяк 11", решилась на откровенное признание
Как передает Politeka.net, о происходящем в последнем выпуске шоу девушка рассказала на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)
В 7 выпуске бизнесмен Михаил Заливако вместе с девушками отправился в солнечный Египет.
Юлия представляла себе эту поездку совсем не так, как произошло на самом деле.
Девушкам предложили поиграть в шашки, а проигравшей было наказание отдать своё свидание другой участнице.
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"Сначала, я решила, что не отдам свою встречу с Мишей. В конце-концов, я же сюда не в шашки пришла играть! Но мне четко дали понять, что правила есть правила и выбора нет. Я видела, как сочувственно на меня смотрели все девушки, сожалея и хороня мою историю с Мишей", - поделилась Юлия, которая и проиграла в импровизированной партии в шашки.
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По ее словам, это событие стало для нее настоящим ударом.⠀
"Я поднялась в номер, закрылась в ванной и рыдала из-за безысходности и несправедливости. Почему шашки должны играть решающую роль в наших чувствах? Надеюсь, Миша меня поймет и у нас еще будет возможность пойти на свидание, и пусть оно будет таким прекрасным, чтобы мы запомнили его навсегда", - поделилась "Зайка".
Стоит отметить, что на церемонии роз заветный цветок все же достался Юлии, за что она отблагодарила холостяка страстными поцелуями.
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