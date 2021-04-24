"Холостяк 11" бизнесмен Михаил Заливако распрощался еще с одной из участниц

Решение героя шоу вызвало бурную реакцию в Сети. Как передает Politeka.net, обсуждения вспыхнули на официальной странице проекта в Инстаграм.

Так, в 8 выпуске шоу "Холостяк-11" главный герой Михаил Заливако заявил, что на церемонии роз отправит домой сразу двух участниц. Он назвал это сложным решением.

Так, проект должна была покинуть Юля, она же Зайка, но девушка расплакалась и обещала исправиться, поэтому Михаил изменил свое решение и оставил ее в проекте.

А покинула шоу 24-летняя Татьяна - дизайнер интерьеров из Чернигова.

"Для меня важна легкость в общении, которая есть между нами... Но это не единственное, что мне нужно в отношениях. Поэтому больше, чем дружба, между нами не будет. Я тебя проведу", - сказал Миша Тане.

Решение «Холостяка» активно комментируют в Сети.

«Таня, показала себя только из самой лучшей стороны, желаю всего доброго, взаимной любви», «Лучше бы Зайку отправил домой», «Таня очень классная и да, они не подходят друг другу. Таня просто достойна лучшего», «Она самая честная там была, как жаль», «Когда мужчине с женой весело, это супер. Миша потерял свое счастье. Джесси - ведьма зла. Аня - стерва нервно. Юля - ноялка. Даша - ребенок. Розали классная, но не как жена», «Змея Юля опять выпросила себе место на проекте! Она кроме поцелуя ничего ему предложить не может! Он так сильно хочет её, что закрывает глаза на всё! Пипец. Как он унизил девушек, позор! Ну короче, понятно кто победил», - пишут в комментариях.

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