Герой шоу "Холостяк 11" бизнесмен Михаил Заливако решился поделится откровениями относительно проекта

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Михаил решил ответить на вопросы, которые волнуют его зрителей проекта и его фолловеров.

Шоу «Холостяк» приближается к финалу, страсти на проекте накаляются, как и интерес зрителей. В частности последний вышедший эфир всполошил поклонников решением Заливако. Несмотря на то, что на прошлой неделе мужчина решил дать шанс Юлии «Зайке», которая должна была покинуть проект, Михаил снова передумал. В этот раз он окончательно решил расстаться с Юлией, чем поверг в шок поклонников шоу, которые были уверены, что именно эта девушка станет победительницей.

Не удивительно, что у зрителей накопилось много вопросов. Вот Заливако и решил частично удовлетворить их любопытство.

«Как ты мог выгнать Юлю?», - возмутились поклонники шоу. На что «Холостяк» ответил, что это такой проект, и такое его решение. Вместе с тем он признал, что это решение далось ему нелегко. «Было не очень на душе», - отметил он.

Заливако добавил, что все решения на проекте он принимал самостоятельно и ни о чем не жалеет.

"Все мои решения - мои. Даже когда кто-то был против", - заявил он.

Ответил он и на самый главный вопрос. Михаил рассказал, что действительно встретил на проекте свою любовь и теперь очень счастлив.

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