Герой шоу "Холостяк 11" бизнесмен Михаил Заливако в новом выпуске познакомистя с родителями участниц

Спустя девять эфиров, перед самым финалом наконец-то наступил тот момент, когда девушки познакомят главного героя романтического шоу «Холостяк» с родителями. Самым волнующим будет это для девушек, ведь родители могут рассказать о них много личного и лишнего.

Судя по анонсам, во время знакомства с родителями Ани все будет складываться легко и непринужденно, но будут и неловкие моменты, которые встревожат Михаила. А также свадебное фото с бывшим мужем немало озадачит мужчину.

К тому же, мужчине предстоит неделя общения, которая раскроет каждую девушку по-новому. Все, что скрывалось 10 недель, уже завтра станет известным.

«Уже завтра нас ждут знакомства с родителями) Будете смотреть?)», -говорится в подписи.

«Аня так нудно говорит, затягивает слова 🤢🤮; Нет; Отличная нарезка СТБ, а в итоге всё будет не так😂; Разочарована в холостяке 😢 Но смотрю, интересно что будет дальше😄; Да конечно буду смотреть; Отношения должны начинаться без обмана; Это который муж? Богдан? Или ещё один? Сколько у неё было мужьев?; Мне очень жаль тебя, что девочки тебя обманывают».

Мы также писали, что последний вышедший эфир всполошил поклонников решением Холостяка Заливако. Несмотря на то, что на прошлой неделе мужчина решил дать шанс Юлии «Зайке», которая должна была покинуть проект, Михаил снова передумал. В этот раз он окончательно решил расстаться с Юлией, чем поверг в шок поклонников шоу.

По мнению украинцев, девушка должна была быть не только финалисткой, но еще и победительницей, ведь она единственная, ради кого они вообще смотрели проект. Девушка не только удивляла все эфиры своими выходками, но еще и смогла быть в центре внимания благодаря рассказам о себе, неловким моментам и словам. Оставшиеся участницы не впечатлили поклонников.

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

Как сообщала Politeka, "Холостяка" Заливако сравнили с Максом Михайлюком после курьезного момента в эфире: "Миша нервно курит..."

Также Politeka писала, что "Холостяк" Заливако взбесил украинок неожиданным поступком: «Как он унизил девушек, позор»