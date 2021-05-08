Главный герой 11-го сезона украинского шоу «Холостяк» Михаил Заливако решил ответить на самые популярные вопросы фанатов

После очередного эфира, поклонники были настолько шокированы, что завалили Михаила множеством вопросов, касательно его решения выгнать с шоу Джессику, которую считали фавориткой. Однако, как и с Юлией «Зайкой», девушке пришлось уйти.

«Почему пришёл и что я тут делаю? Хороший вопрос, который я задал себе всего лишь раз, когда подъехал первый лимузин🤣 ну а если серьезно, то я почему-то чувствовал, что именно на проекте и именно вот таким способом получится встретить своего человека. Говорят, что неведение пугает… мне наоборот было все понятно и ясно. У меня может быть выбор какую обувь надеть, но что касается проекта, то тут сомнений не было. Страх никогда не был двигателем», - написал Холостяк под фото с телеведущим.

Вот как реагируют в сети: «И это только начало😉👏🤘; Просто из-за родителей выгонять Джессику?; Верните Зайку ❤️; Юля снова на горизонте🙌 За всю историю проекта холостяк, после ухода, девушка даёт знать о себе снова, вот это ЛЮБОВЬ❤️ Я хочу и верю, что с Юлей вы вместе; Я в шоке, что ушла Джессика ((. Не разглядел - увы...; Богдан давно победила, остальных просто жалко; С каждым выпуском преследует только один вопрос: Вы перецеловались со всеми (кроме Гриши))) - это такой метод выбора?».

Отметим, шоу "Холостяк-11" приблизилось к финалу, а это значит, что скоро будет известно имя победительницы. После десятого выпуска выбыла очередная участница.

В новом эпизоде "холостяк" познакомился с родителями девушек. Все приятно провели время, но в итоге проект покинула Джессика.

"Джессика, у нас с тобой особенная история, которая меня зацепила с первой встречи. Но я увидел, что твое прошлое не дает развиваться твоему настоящему и будущему", – произнес Михаил во время прощания с девушкой.

Напомним, что знакомство "Холостяка" Заливако с родителями участниц привело к неожиданному повороту: "Мне очень тебя жаль"

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