"Холостяк 11" Михаил Заливако продолжает удивлять поведением вместе с участницами в последнем эфире

В каждом эфире выпуска поклонникам «Холостяка» стараются преподносить только самые интересные и важные события, многое остается за кадром. Встречей родственников Анны Богдан и Михаила Заливако, точнее, кадрами из дома участницы, поделились в сети (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Прежде всего, по словам девушки, съемочная команда убедилась, что в квартире ее родителей будет достаточно света и места, чтобы осуществить съемку. По словам Анны, места оказалось в итоге очень мало.

"Ребята переставили диван, полочки, цветы, добавили также свои элементы декора. Но когда начали расставлять технику, квартиру стало не узнать. К слову, её было не много, а оооочень много. Через некоторое время приехали еще человек 15, и мы подумали: «ого, как мы тут поместимся?». Но ребята нас утешили, сказав: «так это еще не все, основная часть группы скоро приедет». И да, приехали еще человек 15", - рассказала мама девушки, о чем сама Богдан написала в Инстаграм.

В итоге, сам Михаил Заливако уехал около двух часов ночи после окончания съемок. Однако, на этом не закончилось. Потом брали интервью у нее и ее родителей и продолжалось это до 4 часов утра.

Вот как отзываются об увиденных кадрах некоторые поклонники:

«Богдан гладкая и неприятная особа, крокодилица; Видно что из всех участниц он выделяет Аню. И только у нее спросил готова ли к переезду в Харьков; Теплее всего знакомства с родителями прошли у Ани и Даши; На столе все красиво. Ну когда Миша увидел что Анна замужняя он задумался. Зачем она пришла на проект».

Также ранее в Сети появилось новое видео с анонсом 11-го выпуска, в котором Миша будет знакомить претенденток на его сердце с главной женщиной в своей жизни - мамой. Так, мама "Холостяка" устроила троим оставшимся девушкам "крутую проверку", по словам Миши, задав всего один вопрос.

Отмечается, что этот вопрос шокировал Аню, потопил Дашу и вывел на чистую воду Розали.

"Ничего она мне так и не ответила", - строго прокомментировала гипотетическая свекровь ситуацию с Аней.

"Я просто падаю на дно, а выбраться не могу", - пожаловалась, в свою очередь, со слезами на глазах Даша.

Напомним, "холостяка" Заливако жестко раскритиковали после знакомства с родителями участниц: "Аппетит пропадает...".

Также Politeka писала, что "холостяк" Заливако распрощался с красоткой-участницей после знакомства с родителями: "Не могу поверить...".