"Холостяк 11" Михаил Заливако неожиданно оставил за бортом Джессику

25-летняя брюнетка из Закарпатья, безусловно, запомнилась украинцам колориной внешностью и дерзким поведением. Ею в равной степени и восхищались, и критиковали.

В 10-м эфире Заливако знакомился с семьями оставшихся участниц. Ради Джессики он отправился в Мукачево, где покорил отца девушки. Тем не мене на церемонии роз Михаил неожиданно попрощадся именно с ней.

"У нас с тобой особенная история... Но я увидел, что твоё прошлое не дает развиваться твоему настоящему и будущему", - с такими словами "Холостяк" выпроводил красотку, добавив затем, что она ко всему "относится с недоверием".



После вылета Джессика вышла на связь в своем микроблоге в Инстаграм, опубликовав новое фото, на котором предстала в черном гольфе и шляпке, передает Politeka.net.

"Все, что ни делается, - к лучшему 🤞🏻 # Холостяк11 # холостякучастницы", - говорится в подписи.

Пользователи с энтузиазмом обсудили пост:

"Вижу Вас женой кого-то из Forbes🏆ну явно не Миши😂маленький еще😂"

"Такая женщина красивая не для него, он это хорошо понимает, что на фоне такой красоты он будет не замечен..."

"Мальчики, держитесь 😏 здесь такая красота 😍"



"Все пишут, что Джесс похожа на Монику Белуччи, а мне - больше на Меган Фокс 🔥"

"Какая фактура, стиль, страсть! Крутой нуарный кадр 👏"

"Очень стильное фото. В нем вся вы. Девушка с перцем"

"Ты прирожденная модель, на фото приятно смотреть. P.S. С того Миши вся страна в шоке, где его глаза были, такую девушку упустил"

"Круче Моники Белуччи🔥"

Напомним, "холостяка" Заливако жестко раскритиковали после знакомства с родителями участниц: "Аппетит пропадает...".

Также Politeka писала, что "холостяк" Заливако распрощался с красоткой-участницей после знакомства с родителями: "Не могу поверить...".