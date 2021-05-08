Главный герой 11-го сезона украинского шоу «Холостяк» Михаил Заливако выгнал из проекта очередную участницу

Шоу "Холостяк-11" приблизилось к финалу, а это значит, что скоро будет известно имя победительницы, передает Politeka.net. После десятого выпуска выбыла очередная участница.

В новом эпизоде "холостяк" познакомился с родителями девушек. Все приятно провели время, но в итоге проект покинула Джессика.

"Джессика, у нас с тобой особенная история, которая меня зацепила с первой встречи. Но я увидел, что твое прошлое не дает развиваться твоему настоящему и будущему", – произнес Михаил во время прощания с девушкой.

По мнению Заливако, красотка не может до конца раскрыться из-за пережитой измены парня и из-за отношений с родителями, которые уехали на заработки в Венгрию, оставив ее на бабушку и дедушку.

В сети стали активно обсуждать уход Джессики:

"ШОК 😮", "Вообще не согласна !!! Она лучшая девушка! Желаю ей найти хорошего мужа ♥ ️", "Урааа 🎉💪🏻", "Больше смотреть интереса нет...", "🐰🐰🐰 зайку на проект верните", "Если вернется снова Юля зайка ....🤦🏼‍♀️ нет слов 🙊!!", "Серьезно 😳😳 Она самая достойная !!", "Красивая девушка, но с Мишей не пара (", "лучшая участница, и покинула проект 🤦🏼♀️ еще с Заяц вернется 🙄", "Единственная девочка которой нравится холостяк!!остальные актрисы", "Не могу поверить, что Джессика не прошла 😱😱😱 Ну теперь Рози и Аня в финале 😍😍Ну и как тут выбирать ??? Я их обеих обожаю , но Рози люблю до глубины души 😍😍😍".

Напомним, что знакомство "Холостяка" Заливако с родителями участниц привело к неожиданному повороту: "Мне очень тебя жаль"

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