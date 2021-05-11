"С самого начала все говорили"

Очередной сезон "Холостяка" подходит к концу. Публика гадает, кто из трех оставшихся девушек станет той самой для Михаила Заливако

В последнем эфире "Холостяк" знакомился с семьями участниц. В результате горячего выпуска выбыла Джессика, а Дария, Розали и Анна продолжили бороться за сердце мужчины.

Примечательно, что в Сети слили имя победительницы. Раскрылось это под одним из свежих постов Заливако в Инстаграм, которое он выставил уже после завершения съемок, передает Politeka.net. Михаил сам подстегнул публику задавать ему вопросы. Конечно же, главное, что интересует пользователей, это, кого он выберет в финале и как дальше сложатся их отношения с избранницей.

В частности, один из поклонников шоу спросил у Михаила, влюблен ли он в настоящий момент.

"я люблю 😉", - признался "Холостяк".

В беседу активно подключились другие. И тут-то и всплыло имя победительницы - Анны Богдан, а также разъяснение, откуда вообще в Сети взяли, что именно она является возлюбленной Михаила. По словам фанатов шоу, пара начала жить вместе после финала.

"это круто! Счастья вам с Аней❤"

"круто. А кто-то же слил победительницу! С самого начала все говорили, что Аня победит!"

"Когда съемочная группа с Мишей отмечали старт проекта на ТВ, там был и Макс (Холостяк 10), который выкладывал видео у себя в сторис с этого веселого сабантуя 😂и "случайно" в кадр попала Аня. Вот с этого и пошли слухи и догадки. Хотя, конечно, все мы понимаем, что она там точно не случайно была и именно она победительница. Надеюсь Максима не штрафанули за эту оплошность 😂"

"вроде, Миша с Аней уже расстались! Есть такая инфа!"

"а есть инфа, что они живут уже вместе и все у них хорошо 😂 явных сливов не было"

Напомним, "холостяка" Заливако жестко раскритиковали после знакомства с родителями участниц: "Аппетит пропадает...".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако в компании Решетника признался, зачем на самом деле пришел на шоу: "Все понятно...".

Также Politeka писала, что "холостяк" Заливако распрощался с красоткой-участницей после знакомства с родителями: "Не могу поверить...".