Главный герой 11-го сезона шоу «Холостяк» Михаил Заливако показал женщину, которую считает своей героиней

Как сообщает Politeka.net, по случаю 9 мая харьковский бизнесмен решил показать свою бабушку – ветерана, которая прошла войну. О ней Заливако рассказал в своем Инстаграм.

«Мой Герой, моя Гордость! Знакомьтесь…Захарова Елена Петровна. В 18 лет в августе 1941г. пошла на фронт. Старшина, радиотелеграфист 361-й Севастопольской отдельной радиодивизии. Участвовала в освобождении Сталинграда, Крыма, Донбаса, западной Украины, Венгрии и Чехословакии», - написал бизнесмен.

Его бабушка удостоилась многих наград, в том числе была награждена «медалью за Отвагу», за «победу на Германией», «оборону Сталинграда» и оборону Севастополя», орденами Великой Отечественной войны 2-степени и «за Мужество».

Заливако также поделился и более личными подробностями. Он рассказал, что сейчас его бабушке уже 99 лет, однако он до сих пор очень любит с ней общаться.

«Я до сих пор кайфую от разговоров с ней, восхищаюсь ее феноменальной памятью и рассказами из жизни. Только сейчас понимаю, насколько круто, что она меня воспитывала. Воевал с ней ужас», - добавил Михаил.

"Холостяк" также поделился фотографиями своей бабушки.

В комментариях украинцы восхитились подвигами его бабушки.

«Ничего себе, легендарная женщина!!! С Праздником!!! Дай бог здоровья», «Сегодня смотрела выпуск, где Вы говорили о бабушке) чудесная! Здоровья ей!», «Бабуля красотка, многие лета», «Это очень здорово, что она жива, что всё вот так», - пишут люди.

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