Герой шоу "Холостяк 11" бизнесмен Михаил Заливако оказался в сложной ситуации из-за обращения в новом эфире

История Михаила и участницы Юлии «Зайки» была довольно запутанной и сложной. Более того, хотя девушке удалось выпросить для себя шанс, уже через неделю мужчина все же оставил ее и отказался продолжать попытку построить с девушкой отношения.

После этого Михаил также ошеломил очередным решением и не подарил розу одной из любимиц украинцев. Теперь фанаты не знают, чего ждать в очередном эфире. Более того, мужчина в новом анонсе показал, как относится к покинувшей проект Юлии.

В ролике видно, как Михаил даже пришел на встречу к Юлии, нарушившей все правила 11 сезонов проекта. А также девушка даже призналась в любви мужчине, видимо удивив его, но не лучшим образом.

«Юлечка🔥; увидим ли мы, были ли у Миши чувства или только претензии?; Ждем Юличку!; Он уже ее не вернет😢; будем ждать; не понимаю, зачем ждать, если победительница Богдан; Странно,что он в футболке, с машины когда выходит в рубашке; Зайка в студию!😂; Если она вернётся...то это капец!Больше вообще не буду холостяка смотреть...все построено на шоу; Моя ж ты зайка я надеюсь он тебя вернет!!! 😍», - пишут в сети.

Как известно, в девятом выпуске Миша выгнал 27-летнюю Юлию "Зайку", которую чуть ли не с самого начала называли его фавориткой. Сейчас за сердце "Холостяка" остались бороться Анна Богдан, Дария Ставничая и Розали Номбре. Заливако предстоит сделать нелегкий выбор.

Пока вся страна наблюдает за этой интригой, Миша в своем микроблоге в Инстаграм выставил яркое фото из Дахаба, Египет. Судя по всему, это новое фото, сделанное уже после окончания съемок "Холостяка".

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

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