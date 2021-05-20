Главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако обратился к украинцам за советом накануне финала

Уже в эту пятницу, 21 мая, состоится финал реалити-шоу "Холостяк", об этом пишет Politeka.net. Главный герой Михаил обратился в своем Инстаграм за советом пользователей.

Так, судя по его посту, он очень хочет знать мнение украинцев по поводу его выбора.

"Меньше недели осталось до финала проекта... И передо мной стоит тяжелое решение, которое возможно, повлияет на всю мою жизнь! Три невероятно красивые, и привлекательные девушки к которым я испытываю чувства. Двоим из них, я буду вынужден сказать «Прости...». В общем, есть над чем подумать. Но сердцу не прикажешь! А как вы поступили бы на моем месте? Руководствуясь сердцем или головой?", - написал "Холостяк".

Пользователи в основном поддержали Юлю "Зайку", которую Миша неожиданно вернул в проект, девушка призналась ему в любви. Фанаты мгновенно отреагировали на публикацию Заливако множественными комментариями:

"Миша, выбирайте сердцем. Взаимной любви вам", "Надеюсь, что это будет зайка)))❤️", "Зайка лучшая ❤️😍😍", "Зайка самая лучшая но это только моё мнение, вы когда вместе очень красивая пара 💑 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥".

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