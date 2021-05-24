После финала популярного реалити "Холостяк 11" Михаил Заливако поблагодарил проект за Аню
Как сообщает Рoliteka.net, Михаил после финала шоу решил поблагодарить организаторов за любовь на своей странице в Instagram.
31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако назвал имя победительницы шоу - ей стала Анна Богдан. Главный герой Михаил Заливако заявил, что влюбился, и вручил девушке кольцо.
"Хочу выразить огромную благодарность всем, кто приложил руку к созданию проекта "Холостяк". Я думал мне будет тяжело что-то говорить на камеру, но все оказалось наоборот. И уверен, что это заслуга именно команды, которая была со мной. Сказать что я был в кайфе, - ничего не сказать! Насколько эти ребята профессионалы своего дела, насколько все масштабно и четко… поэтому я себя чувствовал максимально комфортно", - написал Заливако, добавив фото всей команды проекта "Холостяк".
По словам Заливако, это было бы сложнее сделать, если бы не Григорий Решетник - сердце этого проекта.
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"Не могу представить другого ведущего! Ты всегда знал что, куда и как 🤣 А главное, спасибо проекту за Аню❤️ Я уже не раз говорил, что я пришёл сюда вовремя", - написал "холостяк".
Пользователи сразу в комментариях заподозрили, что Заливако скорее всего остался с Аней: "Жаль вас честно говоря", "Снова все карты открыли, как и в день финала, когда опрос выставили", "Если вы пишите за Аню, значит вы вместе".
Вторая финалистка проекта Юля Бельченко со слезами попрощалась с Михаилом. Парень сказал девушке, что она осложняла их отношения и не говорила о своих переживаниях.
Напомним, что неожиданный поворот на" Холостяке", кого" забраковала " мама Заливако.
А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Заливако признался в своих чувствах, не дожидаясь финала.
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