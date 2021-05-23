Экс-фаворитка "Холостяка" Михаила Заливако Юлия "Зайка" устроила примерку белоснежных платьев в салоне

После неожиданного финала на Юлию обрушился поток комментариев и сочувствия, ведь большая часть аудитории, смотрящая проект «Холостяк», поддерживала именно ее, а не Анну Богдан. Тем не менее, для зрителей проект закончился вчера, а для девушек – три месяца назад.

Поэтому, чтобы показать зрителям, как она проживает свои будни теперь, Юлия поделилась серией кадров с примерки свадебных нарядов, которую проводила недавно. Специально для новой фотосессии девушка выбирала лучший наряд и попросила фанатов помочь.

После этого девушка также поделилась бекстейдж-кадром и опубликовала новый пост.

«Это была крутая съёмка📸 Мы познали холодную воду, ветер в глаза, песок в кроссовках, переодевание в кустах, пиццу на багажнике. Было круто👍 Скоро увидим результат нашей работы😍», - написала Юлия.

Поклонники ответили, не обошлось и без вопросов о кольце на безымянном пальце: «Самая лучшая зайка ❤; С нетерпением жду. Хочется посмотреть. Юлечка, жизнь налаживается. Всего тебе хорошего солнышко; Наша звёздочка ❤; Свадьба твоей мечты будет в надежных руках!!!❤️; Красотка😍; Так мило😍; Красотка) Юлечка рады что тебя всё хорошо😍😍; Юленька, а что это за кольцо у тебя на безымянном пальце правой руки?; Очень красиво думаю вышло❤».

В финале Михаил вспомнил о прошедшем за три месяца. Очевидно, признаться в любви Михаил смог только одной. И ею стала Анна Богдан. С Юлей "Зайкой" Заливако попрощался, признавшись, что не любит ее.

"Ты сказал, что это не любовь... Ощущения такие будто моё сердце лопнуло как воздушный шар, в который воткнули кинжал🗡️ 🩸Внутри кровь медленно стекает с остатков разбитого сердца вниз по внутренним стенкам моего тела... Мне плохо... отвратительное чувство! ☔Когда разбивается сердце внутри пустота вакуум и пекущая боль. В голове звенит лишь один вопрос: за что ты так со мной?💔🖤", - прокомментировала Юля финал.

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

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