Экс-фаворитка бизнесмена Михаила Заливако в шоу "Холостяк-11" Юлия "Зайка" Бельченко ответила на самые интересующие вопросы

SMM-специалистка Юлия Бельченко была фавориткой "холостяка", но после девятого выпуска Заливако обделил ее розой, передает Politeka.net.

После своего участия в проекте "Зайка" получила небывалую популярность в сети. Сейчас на Инстаграм девушки подписаны 113 тысяч фолловеров.

В недавних сторис красотка ответила на самые интересующие вопросы. Так, она рассказала, что по контракту ей было запрещено записывать подобные разговорные видео.

По словам девушки, она не смотрит полные выпуски проекта, чтобы не травмировать себя из-за монтажа авторов.

Девушка призналась, что с каждым днем ей было все тяжелее участвовать в шоу, так как она чувствовала физическую и эмоциональную усталость.

Кроме того, звезда Инстаграм призналась в проблемах со здоровьем. Так, фанаты заметили, что экс-фаворитка "холостяка" щурится, когда смотрит в даль.

"У меня еще перед проектом начала прогрессировать атрофия диска зрительного нерва. Я до сих пор не могу выяснить, в чем причина, но у меня туман "на глазу"", - поделилась красотка.

Напомним, "холостяк" посчитал, что у Юлии "Зайки" нет к нему чувств на самом деле. По мнению Заливако, Бельченко так и не показала ему свое истинное лицо.

Однако Михаил признался, что ему больно отпускать Юлю домой, поскольку у него к ней действительно есть сильные чувства.

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

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