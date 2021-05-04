Экс-фаворитка "Холостяка" Михаила Заливако Юлия "Зайка" похвасталась другом-красавцем

Как известно, 27-летняя девушка вылетела с проекта в 9-м эфире. В выпуске участники должны были распределить карточки, которые им достались от ведущего. Юля выбрала "присоединиться к свиданию", по ее словам, чтобы доказать свое желание быть вместе. Однако она признала, что такая встреча с "Холостяком" была очень некомфортной. Тем более все девушки осудили ее: "Они не поняли, что этот шаг не против них, а ради моей любви".

Не сумев проявить чувства и невольно показав в очередной раз свое плохое настроение Михаилу, Юлия перестала понимать, куда двигаться дальше. "Холостяк" обделил ее розой, отправив домой.

"Где учат проявлять любовь к дорогому человеку? Мы заканчиваем школы и университеты, получая знания, но необходимого там не дают, не рассказывают. Я не холодная и безэмоциональная, я просто не умею проявлять свои чувства", - объясняла причину своего вылета экс-фаворитка Заливако.

Оставив свои переживания в прошлом, сейчас Юлия продолжает жить и заниматься любимым делом (она СММ-менеджер и графический дизайнер). В своем микроблоге в Инстаграм девушка активно делится кадрами из жизни. В частности, она засветила своего пушистого друга, с которым ныне делит постель, передает Politeka.net. На фото на розовых простынях лежал кот-красавец сиамской породы.

"Когда задумал украсть колбаску с праздничного стола, но ты слишком ленив для реализации коварного плана 😹 #марсик", - подписала милое фото "Зайка".

Пользователи с жаром обсудили увиденное:

"Юлечка, добра тебе и душевного тепла. Со Светлой Пасхой тебя😘"

"Ууууу няшка, у меня тоже такой котик Тимофей ❤️"

"Такой милый😍😍😍"

"Юлечка ты просто супер и красавица желаю тебе чтоб ты встретила свою любовь"

"Красавчик, как и ты, Юленька"

"Ох, Марсик😄"

"Не обращай внимания на негатив. Выводы сделай за ту часть там где ты ответственна, и дальше будет все гуд😉"

"Юля, нужно к психологу, честно. Могу дать пару консультаций. Реально когда давят и булят, нужно знать как отпор дать. Смотрела выпуск крайний, несправедливо тебя забулили. Какая там ситуация у тебя не была, это твое личное дело, не стоит позволять влазить в свою личную жизнь".

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

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