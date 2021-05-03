Герой шоу "Холостяк 11" бизнесмен Михаил Заливако распрощался с Юлией "Зайкой" в последнем эфире, вызвав бурю эмоций в сети

Последний вышедший эфир всполошил поклонников решением Холостяка Заливако. Несмотря на то, что на прошлой неделе мужчина решил дать шанс Юлии «Зайке», которая должна была покинуть проект, Михаил снова передумал. В этот раз он окончательно решил расстаться с Юлией, чем поверг в шок поклонников шоу.

По мнению украинцев, девушка должна была быть не только финалисткой, но еще и победительницей, ведь она единственная, ради кого они вообще смотрели проект. Девушка не только удивляла все эфиры своими выходками, но еще и смогла быть в центре внимания благодаря рассказам о себе, неловким моментам и словам. Оставшиеся участницы не впечатлили поклонников.

«Осталось всего 4 девушки) За кого держите кулачки?» - сообщается в подписи к посту.

«Теперь уже не за кого; С этой четвёрки никто не нравится; самая достойна покинула проект, Юля(Зайка) ти краща😘😘; Зайки не жаль..она неискренний человек..; Богдан лишняя; Юля зайка самая достойная, финал уже очевиден; Теперь уже не за кого; Лучше остаться холостяком ,нежели выбрать кто-то из этих дам😢; Теперь уже не за кого; Не за кого, выбирать не из кого; Не за кого. Верните Зайку❤️; После проекта разойдётся с Аней, будет с зайкой».

Напомним, в вышедшем недавно выпуске «Холостяка» стало известно, что проект покинула Юлия Бельченко, которая получила на проекте прозвище "Зайка". Для зрителей решение Михаила Заливако стало неожиданностью, ведь с первых эфиров было видно, что между ними возникла особенная связь. И многие украинцы были уверены, что девушка уже победила.

Как оказалось, Михаил был смущен поведением Юлии, которая часто менялась перед ним, мучилась от плохого настроения и не могла разобраться в себе. Поделившись печальным роликом из прощания, девушка решила написать прощальный пост в Инстаграм.

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

Как сообщала Politeka, "Холостяка" Заливако сравнили с Максом Михайлюком после курьезного момента в эфире: "Миша нервно курит..."

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