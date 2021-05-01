Герой шоу "Холостяк 11" бизнесмен Михаил Заливако "расстался" с главной фавориткой украинцев на проекте

В этот раз, в вышедшем недавно выпуске «Холостяка» стало известно, что проект покинула Юлия Бельченко, которая получила на проекте прозвище "Зайка". Для зрителей решение Михаила Заливако стало неожиданностью, ведь с первых эфиров было видно, что между ними возникла особенная связь. И многие украинцы были уверены, что девушка уже победила.

Как оказалось, Михаил был смущен поведением Юлии, которая часто менялась перед ним, мучилась от плохого настроения и не могла разобраться в себе. Поделившись печальным роликом из прощания, девушка решила написать прощальный пост в Инстаграм.

«Упустив несколько возможностей проявить себя, я решила что нужно действовать! Собрала всю свою волю и стойкость, пошла в наступление! Я присоединилась к свиданию, чтобы доказать, что я борюсь за "нас". Было очень некомфортно. Абсолютно все девушки осудили этот поступок, они не поняли, что этот шаг не против них, а ради моей любви❤️

Не хотелось, чтобы Миша снова видел меня грустной, поэтому пыталась это скрыть. Мои последние ресурсы выгорели и на их месте остался лишь пепел. По итогу я совсем потеряла себя. Вообще не понимала, что происходит.

Где учат проявлять любовь к дорогому человеку? Мы заканчиваем школы и университеты, получая знания, но самого необходимого там не дают, не рассказывают.

Я не холодная и безэмоциональная, я просто не умею проявлять свои чувства. Я не знаю, как бороться за сердце мужчины в компании других девушек. Я пыталась, как могла, пока были силы. Не вышло, отпустил...

Эмоции отключились. Я перестала чувствовать что либо. Даже слез больше не было. Просто шок и пустота внутри... Раньше, я не знала, что пустота страшнее раны...», - написала Юлия.

Фанаты не сдержались, выражая свое мнение:

«Пофиг на того Холостяка - Юля, ты завоевала наши сердца💛Не такой уж тот Миша и распрекрасный каким он пытается быть. Ты ещё встретишь своего человека, с которым будет все складываться легко и просто🌹; Даже не хочется смотреть продолжение , без тебя😢; Зайка все буде добре; Разочаровал полностью.... Даже смотреть дальше не буду; Ты сильная! Не смотря на подобные ситуации, ты сильнее их всех!!!; Юлечка держись ❤; После твоего ухода можно шоу и не смотреть. Жаль ещё Розали - тоже очень хороша девочка, уверена, что ваше счастье ещё впереди».

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

Как сообщала Politeka, "Холостяка" Заливако сравнили с Максом Михайлюком после курьезного момента в эфире: "Миша нервно курит..."

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