Победительница "Холостяк 11" Анна Богдан показала, чем очаровала Михаила Заливако

27-летняя красотка заговорила о личном в своем новом посте в Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка опубликовала фото, на котором позировала в силуэтном платье черного цвета с разрезом от бедра и босоножках на высокой шпильке. Анна выставила одну ножку вперед, продемонстрировав фигугу в идеальном ракурсе.

В подписи избранница Заливако подняла важную тему, связанную с комплексами, поделившись секретом, как от них избавиться. В частности, девушка когда-то сильно переживала по поводу своего высокого роста (в открытых источниках указано 177 см).

"Любите себя!❤️ Вчера в сторис я написала о том, что у меня был комплекс по-поводу роста... и получила очень много сообщений с вопросом «как я от него избавилась?» Избавилась от своего комплекса я очень просто - нашла в нём плюс! Я начала работать в модельном агенстве, где мой рост был преимуществом! Но сейчас, я хочу зацепить более глобальный момент: любите себя всегда! <...> И вы увидите, как изменится мир вокруг вас!", - обратилась она к поклонницам.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Одним из первых отреагировал Заливако, написав: "Бомба😆❤️".

"Анечка, очень красивая🔥"

"Сразу скажу, вы очень необыкновенно вели себя, скромно, умно"

"Очень красивое фото🔥"

"Выглядите на все 💯"

"Красавица ❤️модель"

"Золотые слова🔥"

"Ноги вообще шикарные"

Ранее мы рассказывали, Анна похвасталась стройной фигурой в платье-ночнушке цвета пудра. "Обожаю такие", - сообщила девушка, выставив несколько кадров в "сториз".

Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас...".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Заливако после критики украинцев решил признаться: "Выбирал же по факту не я...".

Также Politeka писала, Юлия Зайка из "Холостяка" в свадебном платье поразила кадрами у моря: "Кольцо на безымянном пальце".