Победительница "Холостяка-11", героем которого был бизнесмен Михаил Заливако, Анна Богдан, похвасталась стройной фигурой
После участия в проекте страница Анны в Инстаграм стала набирать популярность, пишет Politeka.net. Сейчас на победительницу шоу уже подписаны 170 тысяч человек.
Богдан регулярно делится с пользователями сети кадрами своего времяпрепровождения, а также демонстрирует на себе красивые наряды.
В этот раз красотка предстала в невесомом платье-ночнушке, которое идеально подчеркнула ее силуэт. От стройной талии оторваться было невозможно. Ткань просто струилась по телу.
"Обожаю такие платья", - написала бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.
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"Девчоночки, делюсь с вами своими новиночками. Платье... из итальянского сатина. Я такие платья вообще очень сильно люблю", - рассказала Анна.
Примечательно, что видео Анна снимала дома, где живет с бывшим "холостяком" и его любимой кошкой Бубликом.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Напомним, избранница холостяка недавно призналась, как поправилась после развода с Андреем Богданом. Примечательно, что брак продлился недолго - до 2019 года.
"Вот знаете, кто-то после расставания режет каре, отрезает челку или красится. Ну а я что? А я поправляюсь на 16 кг😅", - написала победительница шоу, подкрепив соответствующее фото.
Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас...".
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Заливако после критики украинцев решил признаться: "Выбирал же по факту не я...".
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