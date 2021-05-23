Анна Богдан, ставшая победительницей шоу "ХОлостяк 11" обратилась к Михаилу Заливако после финала

В пятницу, 21 мая, состоялся финальный выпуск популярного реалити "Холостяк 11", который вызвал волну гнева в сети из-за выбора мужчины. Анна Богдан стала победительницей, что и разозлило фанатов проекта. Главный герой Михаил Заливако заявил, что влюбился, и вручил девушке кольцо, хотя в подобные слова многие не поверили.

Игнорируя критику, Анна решила высказаться о шоу, о своих чувствах и раскрыть мнение по поводу финала. Не обошлось без обращения к новому возлюбленному.

«Проект «Холостяк» - это машина, работу которой обеспечивает огроооомная команда, которая сделала этот проект таким романтичным, какой он есть🌹Спасибо невероятным участницам! Было очень много достойных девушек! И я желаю каждой из них обрести своё счастье❤️

Проект «Холостяк» - это самое яркое событие в моей жизни! Спасибо всем тем, кто даже косвенно, но принимал участие в его создании❤️ Миша! Спасибо тебе за то, что так ворвался в мою жизнь! Спасибо что сделал выбор, даже если кого-то он не устраивает! Спасибо тебе за тебя❤️», - написала Анна.

Пользователи снова не сдерживались:

«Поздравляю 😍❤️; Пафос и пустота; для вас это был просто проект, к сожалению; Отстойный финал🤮; В жизни все делают ошибки 😕; Поздравляю, конечно. Но не от всего сердца; Счастья Вам!❤️ Любите и будьте любимы несмотря на мнение окружающих. Жизнь нужно проживать так как хочешь ты, а не так как считают другие...; Пояс этот на платье как жлобство какие-то; Отстойный финал - отстойный выбор отстойного холостяка».

Напомним, в последнем эфире "Холостяка-11" за сердце бизнесмена Михаила Заливако боролись не двое, а сразу трое девушек. Причем одной из них стала ранее ушедшая с шоу Юлия «Зайка». Мужчина еще с первой вечеринки удивлял публику, когда решил оставить в шоу всех 29 участниц, и продолжал потрясать смелыми решениями. Даже финал пользователи жестко осудили.

Во время финальных свиданий мужчина распрощался с Розали, заявив, что у них нет совместного будущего. А уже в финале Михаил вспомнил о прошедшем за три месяца. Очевидно, признаться в любви Михаил смог только одной. И ею стала Анна Богдан. С Юлей "Зайкой" Заливако попрощался, признавшись, что не любит ее.

Напомним, что неожиданный поворот на "Холостяке", кого "забраковала" мама Заливако.

А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Заливако признался в своих чувствах, не дожидаясь финала.

Также Politeka писала, что "Холостяк" Заливако не устоял перед Никитюк, в сеть попали кадры романтичного жеста.