Победительница "Холостяка-11", героем которого был бизнесмен Михаил Заливако, Анна Богдан, показала, с кем отправилась з границу
Украинская модель и турагент Анна Богдан после победы на проекте заработала большую популярность, пишет Politeka.net. Девушка стала активнее вести свою страницу в Инстаграм, на которой делится яркими кадрами своего времяпрепровождения.
В этот раз избранница Заливако показала, как отдыхает за границей.
В своих сторис Анна попросила угадать, в какой стране она находится, а позже призналась - она в Турции.
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"Ночной вылет и как итог - спала полдня. И вот только пришла на пляж", - написала красотка, появившись в соломенной шляпке и стильных очках.
Позже Богдан показала, свой наряд, представ в полный рост. Девушка надела красивый купальник почти телесного цвета, а сверху - пляжный полупрозрачный наряд.
Анна рассказала, что прибыла на курорт не сама, а в компании Михаила Заливако.
"Миша, конечно же, со мной", - написала красотка, показав своего возлюбленного.
Однако также Анна показала, что отдыхает в компании с незнакомцем.
"А что у нас тут есть еще за мальчик? Мальчик, здравствуй!", - засветила Богдан парня, который представился Денисом Сергеевичем.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Напомним, Михаил Заливако рассказал, что после окончания съемок проекта, он вместе с Анной сразу начал снимать квартиру. Но при этом пара была вынуждена некоторое время скрываться, ведь финал еще не показали по телевизору.
Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас...".
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Заливако после критики украинцев решил признаться: "Выбирал же по факту не я...".
Также Politeka писала, Юлия Зайка из "Холостяка" в свадебном платье поразила кадрами у моря: "Кольцо на безымянном пальце".