Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан показала дерзкое фото и раскрыла подробности жизни с возлюбленным

Как сообщает Politeka.net, бывшая жена главы Офиса президента Андрея Богдана Анна стала избранницей нового "Холостяка" Михаила Заливако на реалити-шоу. В своем Instagram Анна Богдан недавно опубликовала провокативное фото в дерзком образе, а в подписи к нему раскрыла десять фактов об их паре, уточнив, что некоторые из них неправда.

На новом снимке Анна запечатлена в фотостудии на красном фоне и в модельной позе. Перед камерой она появилась в узком кожаном платье черного цвета с пикантным разрезом на ноге. Этот наряд идеально сел по фигуре, подчеркивая все достоинства и выпирающий бюст. Волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к кадру Богдан написала: "Я не очень часто рассказываю подробности о нашей жизни с Мишей! Надо исправляться. Решила, что будет интересно, насколько легко вы угадаете 3 не верных факта о нашей паре. Пишите в комментариях свои варианты:

1. Миша первым ребёнком хочет дочку.

2. Чаще в нашем доме посуду моет Миша.

3. У нас разделены обязанности по уборке квартиры. Миша пылесосит, а я вытираю пыль.

4. Миша очень привередлив в еде. Поэтому мы чаще питаемся в заведениях, или заказываем доставку.

5. Мы часто ходим на свидания.

6. В нашей паре, я чаще провоцирую на ссору и люблю поспорить.

7. Завтрак чаще готовит Миша.

8. У Миши больше обуви чем у меня.

9. Я придерживаюсь правильного питания, а Миша любитель принесли домой всякие сладости, чем часто провоцирует меня нарушить свой режим.

10. Миша может очень сильно залипнуть в телефоне. И меня это часто очень раздражает.

Ну как? Есть варианты какие факты истинные, а какие - ложь?".

Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас...".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Заливако после критики украинцев решил признаться: "Выбирал же по факту не я...".

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