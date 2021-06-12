Ну ничего себе!

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк разделась и покрасовалась своими прелести на камеру

Кадры артистка выложила в «сториз» Инстаграма, передает Politeka.net.

На обнародованных снимках Леся Никитюк показала свою роскошную фигуру в откровенном наряде. Она разделась во время посещения стилиста, облачившись в синий боди, а мужчина с сантиметром в руках измерял ее талию.

Леся успела прикрыть пикантное место между ног руками.

Телеведущая попросила мужчину измерить ей талию, и была удивлена, когда услышала, что она уменьшилась.

Никитюк пошутила, что вместо 77 см ей сделали талию 67 см.

Ранее мы сообщали, Леся Никитюк стала жертвой хаккерской атаки.

Кто-то взломал страницу знаменитости в Instagram. Злоумышленник вместо аватарки разместил фотографию журналиста Дмитрия Гордона, а в сторис фотоблога разместил пикантные фото Леси и некоторые интересные переписки со знаменитостями.

К примеру, хакеры слили в сеть переписку Никитюк с "Холостяком" Михаилом Заливако.

После этого, Леся Никитюк прокомментировала взлом своей страницы, сообщив, что догадывается, кто это сделал.

"Я приблизительно понимаю, кто это сделал и хочу обратиться к тебе! Если ты думаешь, что после всех твоих сообщений, цветов и таких вот моментов дурацких я обращу на тебя внимание, то этого не будет".

Напомним, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа: "Бутерброды мы любим".

Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…».

Также Politeka писала, что Лесю Никитюк взломали в Instagram, слив пикантные фото на всеобщее обозрение: «Все при ней».