Победительница "Холостяк 11" с Михаилом Заливако Анна Богдан раскрыла, где и с кем сейчас живет, а также поделилась планами на будущее

Так, 28-летняя Аня, заполучившая сердце "Холостяка", призналась, что получает много вопросов от поклонников по поводу своих отношений с Мишей. Девушка пообщалась с подписчиками в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Отметим, на пост-шоу выяснилось, что Аня с Мишей начали жить вместе спустя неделю после финала. Многих тогда интересовал вопрос, где именно будет жить пара, если все сложится удачно, ведь харьковчанин Заливако говорил, что ему не хотелось бы переезжать, а для Ани покинуть Киев было "смерти подобно".

Но, как видим, Мише пришлось пойти на компромисс.

"Мы уже как три месяца живем вместе в Киеве и планируем пока вот жить в Киеве", - сообщила Богдан.

Сейчас парочка отдыхает в Турции вместе с другими звездами, приехавшими на мероприятие в фешенебельный отель Rixos Premium Bodrum.

До этого Аня выставляла милое фото с Мишей, не сдержав эмоций в подписи: "А что ещё нужно для счастья? Прекрасное место, тёплое море, волшебное платье и ты рядом ❤️".

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые расхвалили пару, другие выразили мнение, что это всего лишь игра на камеру:

"Не откуси ему ухо"; "Вы лучшие и нет разницы, во что вы одеты, мне очень нравится, что вы вместе, желаю вам безумной любви"; "Контракт отработаешь и....😂"; "Вы как с обложки журнала🔥".

Кроме того, победительница "Холостяка" показала в "сториз", как они с возлюбленным дают интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя", а также учатся танцевать.

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