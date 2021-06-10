Победительница "Холостяк 11" с Михаилом Заливако Анна Богдан слила кадры со звездной вечеринки на турецком побережье

Так, 28-летняя бывшая жена главы Офиса президента Андрея Богдана Аня заполучила сердце "Холостяка" Миши - парочка продолжает отношения после финала проекта и уже даже живут вместе. Теперь им не нужно прятаться от публики, и Миша с Аней могут смело появляться вместе на любых ивентах. В частности, они засветились на вечеринке для селебрити, прошедшей в отеле Rixos Premium Bodrum в Турции, передает Politeka.net.

Кроме них, гостями мероприятия также были ведущая Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым, певица Слава Каминская, фэшн-фотограф Соня Плакидюк и другие.

Избранница "Холостяка" активно снимала на телефон происходящее вокруг, и случайно засветила беременный животик Осадчей, который стал уже внушительных размеров (учитывая, что о своем интересном положении девушка объявила полтора месяца назад). Они с Горбуновым ожидают появления второго общего ребенка. Катя на всех кадрах старается не светить животиком, прикрываясь объемными нарядами и выбирая удачные ракурсы, чтобы было не так заметно. Но Богдан нечаянно все выдала.

Также Аня со своим возлюбленным успела сделать совместное фото с Осадчей и Горбуновым.

"Благодаря таким мероприятиям, я имею возможность познакомиться с прекрасными людьми 🤍", - сообщила девушка в подписи.

На еще одних кадрах избранница "Холостяка" показала разгар праздника. Девушка танцевала вместе с Ivan NAVI под его песню "Такі молоді".

"Ох и вечериночка", - подписала она кадры.

Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас...".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Заливако после критики украинцев решил признаться: "Выбирал же по факту не я...".

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