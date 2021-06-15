Телеведущая Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в обтягивающем костюме

Звезда тщательно следит за собой, а результаты демонстрирует в самых смелых нарядах, передает Politeka.net.

Ведущая избирательно подходит к формированию своего рациона. Так, например, она уже несколько лет не употребляет свинину, телятину, картофель, рис, макароны, хлеб, булки, печенье и торты.

Кроме того, Никитюк регулярно занимается спортом. На новых кадрах звезда позировала в обтягивающем костюме, благодаря которому были видны самые шикарные изгибы.

А в посте Леся подняла тему отношений.

"Опрос!?! Как чувствует себя человек рядом с девушкой, которая зарабатывает больше? Фигово однозначно 😁 Как сохранить такие отношения? Есть у меня психологи и советники в подписках?", - написала красотка.

Публикация быстро собрала более 6000 лайков и много комментариев.

"Ему нужно стать больше зарабатывать", "Сейчас большинство женщин больше зарабатывает", "Глядя, как это все преподносит женщина!?", "Только так , иначе она не будет уважать его, а он не будет чувствовать себя настоящим мужчиной …. Если он не Альфонс конечно 😂", "Не говорить сколько зарабатываешь 😂", "Шикарная как всегда ❤️🔥😍", "Вы очень красивая ❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Леся Никитюк стала набирать популярность после того, как стала ведущей тревел-шоу "Орел и Решка". Сейчас звезда ведет много других передач, а на ее Инстаграм подписаны 3,7 миллиона пользователей сети.

Напомним, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа: "Бутерброды мы любим".

Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…».

Также Politeka писала, что Лесю Никитюк взломали в Instagram, слив пикантные фото на всеобщее обозрение: «Все при ней».