Ведущая Леся Никитюк, которая сейчас путешествует, подарила фанатам немного "Орла и решки"

Так, 33-летняя звезда вместе со своим менеджером прилетела во Львов. Девушки уже успели поселиться в отеле, и им даже "накрыли поляну", по словам Леси.

В своих новых "сториз" в Инстаграм блондинка детально показала свой необычный номер в гостинице, передает Politeka.net. Вычурный декор с позолотой и витиеватыми узорами натолкнул Никитюк на сарказм.

"Немного "Орла и решки" вам... Мой номер выполнен в стиле эпохи Возрождения... Кресла королевы Виктории, а кровать, говорят, тут ночевал сам Людовик XIV. Ляпота!", - рассказывает и показывает на кадрах Леся.

А вот просторная ванная комната с душем и синим освещением выглядела вполне современно.

"Ого-го!", - воскликнула Леся, когда увидела ее.

Ранее мы рассказывали, что Никитюк сразу же по прибытию во Львов прямо из аэропорта призналась в любви. Девушка выбрала стильный и удобный наряд для полета: черный топик, белые спортивные штаны и джинсовую курточку, дополнив лук "космическими" кроссовками и солнцезащитными очками.

"Львов люблю❤️❤️❤️ красиво, вкусно, весело... ну и знаменитые плантации кофе😁", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Действительно Львов самый лучший, и ты Леся😍"; "Что это, реклама рваных штанов?"; "Девушка моей мечты😁😍🤩"; "Леся - вы огонь 😍"; "Кофеманам респект!!!! 👏👏👏Привет, Львову!!!"; "Фигура топ 🔥😍"; "Божеее Львов😍 Безумный город❤️".

Напомним, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа: "Бутерброды мы любим".

Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…».

Также Politeka писала, что Лесю Никитюк взломали в Instagram, слив пикантные фото на всеобщее обозрение: «Все при ней».