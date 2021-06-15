Ведущая Леся Никитюк, которая сейчас путешествует, подарила фанатам немного "Орла и решки"
Так, 33-летняя звезда вместе со своим менеджером прилетела во Львов. Девушки уже успели поселиться в отеле, и им даже "накрыли поляну", по словам Леси.
В своих новых "сториз" в Инстаграм блондинка детально показала свой необычный номер в гостинице, передает Politeka.net. Вычурный декор с позолотой и витиеватыми узорами натолкнул Никитюк на сарказм.
"Немного "Орла и решки" вам... Мой номер выполнен в стиле эпохи Возрождения... Кресла королевы Виктории, а кровать, говорят, тут ночевал сам Людовик XIV. Ляпота!", - рассказывает и показывает на кадрах Леся.
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А вот просторная ванная комната с душем и синим освещением выглядела вполне современно.
"Ого-го!", - воскликнула Леся, когда увидела ее.
Ранее мы рассказывали, что Никитюк сразу же по прибытию во Львов прямо из аэропорта призналась в любви. Девушка выбрала стильный и удобный наряд для полета: черный топик, белые спортивные штаны и джинсовую курточку, дополнив лук "космическими" кроссовками и солнцезащитными очками.
"Львов люблю❤️❤️❤️ красиво, вкусно, весело... ну и знаменитые плантации кофе😁", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Действительно Львов самый лучший, и ты Леся😍"; "Что это, реклама рваных штанов?"; "Девушка моей мечты😁😍🤩"; "Леся - вы огонь 😍"; "Кофеманам респект!!!! 👏👏👏Привет, Львову!!!"; "Фигура топ 🔥😍"; "Божеее Львов😍 Безумный город❤️".
Напомним, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа: "Бутерброды мы любим".
Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…».
Также Politeka писала, что Лесю Никитюк взломали в Instagram, слив пикантные фото на всеобщее обозрение: «Все при ней».