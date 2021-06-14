Ведущая Леся Никитюк в микротопе и с чемоданом в руках обескуражила новым постом
Как известно, у Леси страсть к путешествиям, не зря девушка долгое время была ведущей трэвел-программы "Орел и решка", принесшей ей славу. У себя в Инстаграм 33-летняя звезда опубликовала свежее фото, снова из аэропорта, передает Politeka.net.
В этот раз поездка Леси была в пределах нашей страны. Девушка решила слетать в Западную Украину. Для полета ведущая выбрала стильный и удобный наряд: черный топик, белые спортивные штаны и джинсовую курточку, дополнив лук "космическими" кроссовками и солнцезащитными очками.
"Львов люблю❤️❤️❤️ красиво, вкусно, весело... ну и знаменитые плантации кофе😁", - призналась она в любви городу.
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"Леся - вы огонь 😍"
"Кофеманам респект!!!! 👏👏👏Привет, Львову!!!"
"Фигура топ 🔥😍"
"Божеее Львов😍 Безумный город❤️"
Ранее мы сообщали, Никитюк после взлома хакерами ее странички в Инстаграм получила роскошный подарок - огромный букет цветов. Девушка предположила, что это "извинение" от взломщика.
"Прислали букетище - выглядит, как извинение. Возможно, даже за той самый взлом странички... Боже, у меня нет такой вазы, куда бы влезло столько цветов. Я поставила в ведро для шампанского", - сообщила она, попросив совета у подписчиков - прощать или нет. Большинство выбрали второй вариант.
Напомним, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа: "Бутерброды мы любим".
Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…».
Также Politeka писала, что Лесю Никитюк взломали в Instagram, слив пикантные фото на всеобщее обозрение: «Все при ней».