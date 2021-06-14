Ведущая Леся Никитюк в микротопе и с чемоданом в руках обескуражила новым постом

Как известно, у Леси страсть к путешествиям, не зря девушка долгое время была ведущей трэвел-программы "Орел и решка", принесшей ей славу. У себя в Инстаграм 33-летняя звезда опубликовала свежее фото, снова из аэропорта, передает Politeka.net.

В этот раз поездка Леси была в пределах нашей страны. Девушка решила слетать в Западную Украину. Для полета ведущая выбрала стильный и удобный наряд: черный топик, белые спортивные штаны и джинсовую курточку, дополнив лук "космическими" кроссовками и солнцезащитными очками.

"Львов люблю❤️❤️❤️ красиво, вкусно, весело... ну и знаменитые плантации кофе😁", - призналась она в любви городу.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Действительно Львов самый лучший, и ты Леся😍"

"Что это, реклама рваных штанов?"

"Девушка моей мечты😁😍🤩"

"Леся - вы огонь 😍"

"Кофеманам респект!!!! 👏👏👏Привет, Львову!!!"

"Фигура топ 🔥😍"

"Божеее Львов😍 Безумный город❤️"

Ранее мы сообщали, Никитюк после взлома хакерами ее странички в Инстаграм получила роскошный подарок - огромный букет цветов. Девушка предположила, что это "извинение" от взломщика.

"Прислали букетище - выглядит, как извинение. Возможно, даже за той самый взлом странички... Боже, у меня нет такой вазы, куда бы влезло столько цветов. Я поставила в ведро для шампанского", - сообщила она, попросив совета у подписчиков - прощать или нет. Большинство выбрали второй вариант.