Ведущая Леся Никитюк распереживалась не на шутку, попросив у поклонников совета

Как известно, на днях хакеры взломали официальную Instagram-страницу 33-летней звезды (а на нее подписано почти 4 млн. человек) и опубликовали ее интимное фото и переписки со знаменитостями. Через некоторое время Никитюк вернула себе свой микроблог. Но история получила неожиданное продолжение.

Об этом Леся рассказала в своих новых "сториз", передает Politeka.net.

Так, девушка похвасталась шикарным букетом из кремово-розовых цветов, размеры которого впечатляют - не умещался в кадр. Ведущая предположила, что этот презент от взломщика.

"Прислали букетище - выглядит, как извинение. Возможно, даже за той самый взлом странички... Боже, у меня нет такой вазы, куда бы влезло столько цветов. Я поставила в ведро для шампанского", - сообщила она.

Также Лесе понадобился совет поклонников.

"Ну что, прощать или не прощать, девочки?", - спросила она, открыв голосование. И, получив 61% отрицательных ответов, добавила: "А я и не собиралась 😈".

Ранее мы рассказывали, как Никитюк "сошла с ума" после взлома ее странички. Лесе пришла посылка с футляром для телефона, который она поспешила нацепить на мобилку и тут же стала с силой бить ею об стол.

"Это Леся Ивановна не сошла с ума, если что 😂 Все нормально, просто я в шоке, что такое бывает, когда ты его бьешь, и он не бьется, и я не о бывшем 😅", - объяснила ведущая.

"У меня обычно падает с дивана на ковёр и уже вдребезги 😂😂😂", "Так, мне срочно нужен валидол😢", "Минута позитива. Спасибо 🔥🔥😍", "Дай мне я покажу как разбить его)", "Ох, разошлась так разошлась с бросанием телефона)))) 😂", - комментировали в Сети.

Напомним, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа: "Бутерброды мы любим".

Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…».

Также Politeka писала, что Лесю Никитюк взломали в Instagram, слив пикантные фото на всеобщее обозрение: «Все при ней».