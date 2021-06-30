Известная украинская ведущая Леся Никитюк в белом платье с вырезом подчеркнула свои лучшие стороны
Телеведущая после съемок и в перерывах между ними часто устраивает забавные фотосессии, чтобы привлечь внимание к себе. В Инстаграм в этот раз Леся поделилась именно такими кадрами.
В белом нежном платье без декольте, но с весьма впечатляющим вырезом на бедре телеведущая устроила фотосессию на улице рядом с белым зеркалом. Позировала Никитюк с самых выгодных ракурсов, как бы подчеркивая загорелую фигуру и сам широкий вырез до самых ягодиц.
Пользователи сети сразу оценили новый лук знаменитости, которая покрутилась перед камерой, чтобы показать роскошный вид:
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«Классные фото😍 📷...особенно последняя 😂; Королева🤍; Леська, эти ноги как две дороги🦵🏾🔥❤️; безумно красивая😍❤️; Богиня😍; Вторая фотка оочень крутая🔥; Какая же вы красавица.. 😍❤️;Красота требует жертв… Чужих жертв 😂; Обворожительная!!!; Солнышко; Лесюня ты красотка❤️».
Напомним, Никитюк огорошила видом, натянув на себя странный костюм: показательное фото.
Как сообщала Politeka, звезда "Женского Квартала" неожиданно обратилась к Лесе Никитюк: "Надеюсь, ты меня простишь...".
Также Politeka писала, что Никитюк ошеломила кардинальным преображением, ведущую не узнать: "Кошмар, Леся, надеюсь, это парик".