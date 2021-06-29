Популярная украинская ведущая ТВ Леся Никитюк показала себя в интересном образе
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала очень популярной отечественной ведущей на ТВ. Красотка участвует во множестве шоу, а также развивает социальные сети. За девушкой следят миллионы украинцев в Инстаграм, где девушка делится интересным контентом. Еще утром Леся была в образе роскошной русалки, собрав десятки тысяч лайков украинцев.
А на новых сторис, которые Леся опубликовала Инстаграм, девушка позировала в костюме динозавра. Красотка опубликовала несколько видео, демонстрируя свой модный лук.
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"Это мой лук на сегодняшний день. Ярин, я не могу выключить сторис, помоги", - сказала Леся в кадре.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций, но обычно звезду без комплиментов не отпускают: "Красотка.
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А еще Politeka сообщала, что Никитюк удивила постаревшим видом, обратившись к украинцам
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