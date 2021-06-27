Телеведущая Леся Никитюк пожаловалась не преследования



Как передает Politeka.net, об этом она сообщила на своей страничке в Instagram.

По ее словам, неизвестный мужчина позвонил ей посреди ночи.

"Вчера мне не давал спасть кондиционер, а сегодня, в 3 часа ночи, мне позвонил какой-то мужчина. Я бы хотела обратится к тебе... Ты конч**ное г**но. Я знаю, что ты будешь смотреть мои сторис и будешь ждать какой-то реакции. Моя реакция максимально негативная", - рассказала Никитюк.

Также Леся отметила, что ничего вменяемого мужчина сказать не мог.

"Я тебя презираю, я тебя ненавижу. Я не спала до 5-ти утра... Чувак позвонил мне в 3 часа ночи, сопел, дышал в трубку и не знаю чем еще занимался", - поделилась телеведущая.

Стоит отметить, что не так давно официальную Instagram-страницу украинской телеведущей Леси Никитюк взломали и опубликовали ее интимное фото и переписки со знаменитостями.

Неизвестные также опубликовали несколько постов с угрозами от ее имени.

Напомним, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа: "Бутерброды мы любим".

Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…».

Также Politeka писала, что Лесю Никитюк взломали в Instagram, слив пикантные фото на всеобщее обозрение: «Все при ней».