Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала популярной украинской телеведущей. За красоткой следят миллионы украинцев в социальных сетях, где Никитюк регулярно делится интересным контентом.

На фото Леся позировала в стильном платье, подняв руки вверх. Красотка также добавила сторис, показав, как в нем нужно ходить.

"Ллучший день Кто сверху?", - написала Никитюк

Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали комментарии:

"Боже, какая ты куку, обожаю", "Леся ты похожа на русалочку", "Леся Тюлевна?", "Это белый дельфин или красотка-альбинос?", "Боже, какая русалка", "Русалочка Леситэль (свободный перевод имени диснеевской русалочки Ариэль)", "Сегодня я Русалка, я создаю волны", "Рыбка Золотая!! А ты желания исполняешь?", "Кошмар Леся,надеюсь это парик", "Листаю фоточки и хотела несколько раз лайкнуть , жаль в инсте так нельзя", "Кто на что учился. От теперь русалкой работаю".

Напомним, Никитюк удивила постаревшим видом, обратившись к украинцам

А еще Politeka сообщала, что Никитюк отчихвостила ночного "ухажера" на камеру, Лесю прорвало

Также Politeka писала, что Никитюк в новом образе призналась, что в ней изменилось



