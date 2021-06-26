"Вот это и испортило вас"

Ведущая Леся Никитюк эмоционально обратилась к публике, заговорив об изменениях в жизни

33-летняя звезда, снимавшаяся в таких шоу, как "Орел и решка", "Хто зверху?", "Le Маршрутка", "Кто против блондинок" и других, постоянно под прицелом камер. Вкусив славы, Леся заговорила об обратной стороне популярности, менее приятной.

В своем последнем посте в Инстаграм ведущая опубликовала несколько свежих фото, на которых предстала в новом образе - брючном костюме оверсайз зеленого цвета, с огромным цветком на плече, передает Politeka.net.

В подписи Никитюк поделилась личными переживаниями о том, что о ней "говорят люди".

"Люди говорят, что я уже не та... - Вот когда-то была Леся, а сейчас сделала из себя черт-те что!!! Вы тоже так считаете???, - возмутилась она. - Мне кажется людям свойственно меняться и желательно к лучшему)".

Также Леся перечислила, что конкретно "изменилось именно у нее:

- стало чуть больше денег (в телефоне😁)

- чуть меньше целлюлита (этим летом😌)

- и чуть больше квадратных метров".

Пользователи кинулись обсуждать пост ведущей:

"Вот это и испортило вас. Не все выдерживают славу. А вы много стали кривляться"

"Ты идеальная, и то, что ты меняешься, это нормально, это классно, потому что становишься еще лучше, ты в сердце навсегда у миллионов ❤️"

"Какая была, такая и осталась😍"

"У нас такие люди, никогда никому не угодишь... не обращай внимания 😉"

"Я вижу все ту же светлую девушку и очень доброго человека)) 😍"

"Зазвезделась ты просто, Леся..."

Напомним, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа.

Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…».

Также Politeka писала, что Лесю Никитюк взломали в Instagram, слив пикантные фото на всеобщее обозрение.