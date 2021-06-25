Популярная украинская ведущая Леся Никитюк показала, как приводит фигуру в порядок в салоне

Леся Никитюк привыкла быть в центре внимания, поэтому всегда ведет профиль активно и нередко подшучивает над фанатами. Леся также не стесняется показать личное – артистка делится кадрами из дома, рассказывает о своих буднях или хвастается образами из гримерки, пока готовится к съемкам шоу.

Не обходится и без демонстраций из салонов красоты. Леся часто рассказывает, как держит себя в форме, любит показать вкусные блюда и также интригует снимками в бикини. В этот раз Никитюк раскрыла секрет стройной фигуры без спорта.

Как оказалось, артистка ходит на эндосферу, чтобы похудеть, убрать целлюлит и подтянуть кожу. Причем позировала в этот раз Никитюк без лифа, полностью показывая себя.

Отметим, аппарат эндосфера создавался и применялся для профессиональных спортсменов для того, чтобы с помощью воздействия на мышцы побыстрее вывести из них молочную кислоту, повысить мышечный тонус. Теперь же эндосфера избавляет от лишних килограммов и жировых отложений, целлюлита и деформаций ткани. Поэтому Никитюк не постеснялась показать свои салонные процедуры.

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