Популярная украинская ведущая Леся Никитюк показала, как приводит фигуру в порядок в салоне
Леся Никитюк привыкла быть в центре внимания, поэтому всегда ведет профиль активно и нередко подшучивает над фанатами. Леся также не стесняется показать личное – артистка делится кадрами из дома, рассказывает о своих буднях или хвастается образами из гримерки, пока готовится к съемкам шоу.
Не обходится и без демонстраций из салонов красоты. Леся часто рассказывает, как держит себя в форме, любит показать вкусные блюда и также интригует снимками в бикини. В этот раз Никитюк раскрыла секрет стройной фигуры без спорта.
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Как оказалось, артистка ходит на эндосферу, чтобы похудеть, убрать целлюлит и подтянуть кожу. Причем позировала в этот раз Никитюк без лифа, полностью показывая себя.
Отметим, аппарат эндосфера создавался и применялся для профессиональных спортсменов для того, чтобы с помощью воздействия на мышцы побыстрее вывести из них молочную кислоту, повысить мышечный тонус. Теперь же эндосфера избавляет от лишних килограммов и жировых отложений, целлюлита и деформаций ткани. Поэтому Никитюк не постеснялась показать свои салонные процедуры.
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