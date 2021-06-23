Есть, на что посмотреть

Украинская телеведущая Леся Никитюк в обтягивающем платье показала все свои сильные стороны

Как передает Politeka.net, 33-летняя Никитюк покрасовалась на ступеньках в коротком светлом платье. Она надела босоножки, которые выгодно подчеркнули ее и без того длинные ноги. Волосы эффектная блондинка оставила распущенными.

«Забежала поздравить с днем рождения Сергея Притулу @siriy_ua, но сфоткалась, увидела себя и поняла, что с ним будет следующее фото», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу восторженных слов. Отдельные комплименты заслужили загорелые ножки артистки. Как известно, рост Никитюк 180 сантиметров, поэтому она может похвастаться очень длинными ногами.

«Это что за красота такая неземная?», «Божечки, какая же шикарная», «Выглядите невероятно красиво!», «Такие ноги даются лишь немногим», «О Боги, красота - страшная сила», «Похорошела, красотка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк поделилась пикантным фото из гримерки. Звезда показала себя при полном марафете.

«Нос и губы сделала сама, ну а волосы доверяю профессионалам» - написала Никитюк под фото.

Впрочем, не всем поклонникам пришлась по вкусу шутка звезды. Многие подумали, что речь идет о хирургических вмешательствах, а не о макияже. Стоит отметить, что губы выглядели так, будто их действительно увеличили, а линия контура была сильно изменена.

Напомним, что Никитюк подкорректировала фигуру, натянув необычный корсет: "Уменьшает талию на...".

Также Politeka писала, что Никитюк в мини-топе насмешила новым увлечением в собственном саду: "Перепробовала все...".

А еще Politeka сообщала, что Никитюк неожиданно заговорила о свадьбе и выдала, почему отказалась от шоу "Холостячка": "Все уже готовы".