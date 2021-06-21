Батьки Лесі Нікітюк вже змирилися з тим, що вона ще нескоро вийде заміж

Леся відмовився бути наступною "Холостячкою", поступившись місцем Златі Огневич.

У коментарі Каті Осадчій для "Світського життя" вона пояснила, чому не захотіла стати головною героїнею романтичного реаліті.

"Чесно, не можу сказати, що я досі комплексую, але в принципі я розумію реальність, це було б як "Білосніжка і сім гномів-2". Можливо б і знайшла, а можливо і втратила б все, що є", — пояснила свою відмову ведуча.

Також зірка поділилася, чи запитують її батьки про весілля дочки. Телезірка зізналася, що її батьки вже змирилися з тим, що вона ще нескоро вийде заміж.

"Всі вже готові, тільки, будь ласка, будьте готові і ви, (де Ви там?) чоловік", - звернулася вона до потенційного щасливчика.

Нікітюк також розповіла, що соцмережі – головна частина її заробітку. У неї в Instagram майже 4 млн підписників і одна з найдорожчих реклам в українському шоу-бізнесі.

"За минулий рік у мене було одне шоу "Хто зверху?" і ми всі майже просиділи без роботи. Я дуже рада, що я встигла потрапити в цей вагон соцмереж", – згадала телеведуча.



Нагадаємо, що Нікітюк в купальнику наважилася показати себе без фільтрів і фотошопу: "бутерброди ми любимо".

Як повідомляла Politeka, біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями: "Я розумію, хто це зробив...".

Також Politeka писала, що Лесю Нікітюк зламали в Instagram, злив пікантні фото на загальний огляд.