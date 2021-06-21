Родители Леси Никитюк уже смирились с тем, что она еще нескоро выйдет замуж

Леся отказалсь быть следующей "Холостячкой", уступив место Злате Огневич.

В комментарии Кате Осадчей для "Светской жизни" она рассказала, почему не захотела стать главной героиней романтического реалити.

"Честно, не могу сказать, что я до сих пор комплексую, но в принципе я понимаю реальность, это было бы как "Белоснежка и семь гномов-2". Возможно бы и нашла, а возможно и потеряла бы все, что есть", — пояснила свой отказ ведущая.

Также звезда поделилась, спрашивают ли ее родители о свадьбе дочери. Телезвезда призналась, что ее родители уже смирились с тем, что она еще нескоро выйдет замуж.

"Все уже готовы, только, пожалуйста, будьте готовы и вы, (где вы там?) мужчина", — обратилась она к потенциальному счастливчику.

Никитюк также рассказала, что соцсети – главная часть ее заработка. У нее в Instagram почти 4 млн подписчиков и одна из самых дорогих реклам в украинском шоу-бизнесе.

"За прошлый год у меня было одно шоу "Кто сверху?" и мы все почти просидели без работы. Я очень рада, что я успела попасть в этот вагон соцсетей", – вспомнила телеведущая.



Напомним, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа.

Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…».

Также Politeka писала, что Лесю Никитюк взломали в Instagram, слив пикантные фото на всеобщее обозрение.