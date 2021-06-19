Ведуча Леся Нікітюк дізналася щось новеньке зі світу моди, поспішивши поділитися своїм відкриттям з шанувальниками

33-річну зірку багато хто пам'ятає ще з "Орла і решки". Також Нікітюк встигла засвітитися в таких шоу, як " Хто зверху?", "Le Маршрутка", "Хто проти блондинок" та інших. Леся активно веде Instagram-блог, радуючи майже 4 млн своїх передплатників яскравими кадрами з життя.

Зараз Леся знімається в черговому сезоні "Хто зверху?" разом зі своїм напарником Сергієм Притулою. Дівчина, як завжди, епатує публіку зухвалими нарядами. Зокрема, в одному з ефірів Нікітюк з'явиться на телеекранах в незвичайному корсеті з чорного латексу з однією несподіваною "родзинкою".

У "сторіз" Леся показала примірку, передає Politeka.net.

"Дівчатка, я ніколи не знала, що є корсети, виявляється, з китового вуса... Ось цей корсет, який зменшує талію на 10 см, а то й більше, він зроблений з китового вуса... Це що, киту обстригли вуса?.. Загалом класна штука, реально - бомба", - поділилася вона, покрутившись у міні-вбранні.

"Ми знайшли у Вікіпедії, ось так виглядає китовий вус - у одного кита їх тисячі, з них виготовляють корсети, каркаси, щітки і навіть плетені сидіння", - додала Леся.

Також ведуча показала, який ефект її костюм справив на присутніх у студії "Хто зверху?"

Раніше ми розповідали, що Леся з'явилася на рибалці в латексному боді кольору хакі з помаранчевими ременями і кишенями, а також у спеціальних гумових чоботях до самих стегон.

Нагадаємо, що Нікітюк в купальнику наважилася показати себе без фільтрів і фотошопу:"бутерброди ми любимо".

Як повідомляла Politeka, біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями:»Я розумію, хто це зробив...".

Також Politeka писала, що Лесю Нікітюк зламали в Instagram, злив пікантні фото на загальний огляд:»все при ній".