Ведущая Леся Никитюк узнала нечто новенькое из мира моды, поспешив поделиться своим открытием с поклонниками

33-летнюю звезду многие помнят еще из "Орла и решки". Также Никитюк успела засветиться в таких шоу, как "Хто зверху?", "Le Маршрутка", "Кто против блондинок" и других. Леся активно ведет Инстаграм-блог, радуя почти 4 млн своих подписчиков яркими кадрами из жизни.

Сейчас Леся снимается в очередном сезоне "Хто зверху?" вместе со своим напарником Сергеем Притулой. Девушка, как всегда, эпатирует публику вызывающими нарядами. В частности, в одном из эфиров Никитюк появится на телеэкранах в необычном корсете из черного латекса с одной неожиданной "изюминкой".

В "сториз" Леся показала примерку, передает Politeka.net.

"Девочки, я никогда не знала, что есть корсеты, оказывается, из китового уса... Вот этот корсет, который уменьшает талию на 10 см, а то и больше, он сделан из китового уса... Это что, киту обстригли усы?.. В общем классная штука, реально - бомба", - поделилась она, покрутившись в мини-наряде.

"Мы нашли в Википедии, вот так выглядит китовый ус - у одного кита их тысячи, из них изготовляют корсеты, каркасы, щетки и даже плетеные сидения", - добавила Леся.

Также ведущая показала, какой эффект ее костюм произвел на присутствующих в студии "Хто зверху?"

Ранее мы рассказывали, что Леся появилась на рыбалке в латексном боди цвета хаки с оранжевыми ремнями и карманами, а также в специальных резиновых сапогах до самых бедер.

Напомним, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа: "Бутерброды мы любим".

Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…».

Также Politeka писала, что Лесю Никитюк взломали в Instagram, слив пикантные фото на всеобщее обозрение: «Все при ней».