Леся Нікітюк знайшла собі незвичайне хобі, поки гостює у батьків у рідному Хмельницькому

33-річна зірка, очевидно, вирішила відсвяткувати Трійцю в оточенні рідних і близьких, тому примчала з Києва на малу батьківщину. У нових "сторіз" у себе в Instagram Леся показала, чим займається вдома у батьків, передає Politeka.net.

У своїй гуморній манері ведуча вирішила записати кілька випусків вигаданої нею програми "Сад-город". Спочатку Леся зняла великий зелений двір з акуратним газоном і молодими деревцями, а також свою племінницю, що грала поруч з дитячим надувним басейном.

"Це програма "Сад-город" з Лесею Іванівною Нікітюк, і у мене питання до батьків. Скажіть, які басейни ви ставите своїм дітям, так як конкретно цей - галімий!", - поскаржилася Леся.

А через деякий час продовжила гуморити, але вже з іншого приводу.

Дівчина позувала в строкатому міні-топі поруч із деревом черешні, на якому виднілися червоніючі ягоди.

"Програма "Сад-город", ми продовжуємо. Друзі, пам'ятайте, я вас питала, чим побризкати черешню, яку вже доїдала попелиця, звідти вилазили чорні мошки, коротше, все поїли... Ми перепробували всі ваші рекомендовані способи - попіл, манка, нашатирний спирт - нічого не допомогло, а потім мама Кет (так Леся називає свою маму, - ред.) купила дещо в коричневій упаковці за десять гривень, і не пам'ятає що, і воно допомогло! А в наступному "сторіз" я розповім вам, як повернути до життя троянду, яка вже померла..."

Нагадаємо, що Нікітюк в купальнику наважилася показати себе без фільтрів і фотошопу.

Як повідомляла Politeka, біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями:»Я розумію, хто це зробив...".

Також Politeka писала, що Лесю Нікітюк зламали в Instagram, злив пікантні фото на загальний огляд.