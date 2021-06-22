Леся Никитюк нашла себе необычное хобби, пока гостит у родителей в родном Хмельницком
33-летняя звезда, очевидно, решила отпраздновать Троицу в окружении родных и близких, поэтому примчалась из Киева на малую родину. В новых "сториз" у себя в Инстаграм Леся показала, чем занимается дома у родителей, передает Politeka.net.
В своей юморной манере ведущая решила записать несколько выпусков выдуманной ею программы "Сад-огород". Сначала Леся засняла большой зеленый двор с аккуратным газоном и молодыми деревцами, а также свою племянницу, игравшую рядом с детским надувным бассейном.
"Это программа "Сад-огород" с Лесей Ивановной Никитюк, и у меня вопрос к родителям. Скажите, какие бассейны вы ставите своим детям, так как конкретно этот - галимый!", - пожаловалась Леся.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
13-мальчик улегся на рельсах, дожидаясь поезда: детали и кадры трагедии на Киевщине
Самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших: первые кадры трагедии в России
Трагедия на воде, бездыханные тела детей увидел прохожий: "На берегу нашли..."
82-летнюю украинку могут отправить в тюрьму на 15 лет: что натворила старушка
А через некоторое время продолжила юморить, но уже по другому поводу.
Девушка позировала в пестром мини-топе рядом с деревом черешни, на котором виднелисб краснеющие ягоды.
"Программа "Сад-огород", мы продолжаем. Друзья, помните, я вас спрашивала, чем побрызгать черешню, которую уже доедала тля, оттуда вылазили черные мошки, короче, все поели... Мы перепробовали все ваши рекомендованные способы - пепел, манка, нашатырный спирт - ничего не помогло, а потом мама Кэт (так Леся называет свою маму, - ред.) купила кое-что в коричневой упаковке за десять гривен, и не помнит что, и оно помогло! А в следующем "сториз" я расскажу вам, как вернуть к жизни розу, которая уже умерла..."
Напомним, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа.
Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…».
Также Politeka писала, что Лесю Никитюк взломали в Instagram, слив пикантные фото на всеобщее обозрение.