Леся Никитюк нашла себе необычное хобби, пока гостит у родителей в родном Хмельницком

33-летняя звезда, очевидно, решила отпраздновать Троицу в окружении родных и близких, поэтому примчалась из Киева на малую родину. В новых "сториз" у себя в Инстаграм Леся показала, чем занимается дома у родителей, передает Politeka.net.

В своей юморной манере ведущая решила записать несколько выпусков выдуманной ею программы "Сад-огород". Сначала Леся засняла большой зеленый двор с аккуратным газоном и молодыми деревцами, а также свою племянницу, игравшую рядом с детским надувным бассейном.

"Это программа "Сад-огород" с Лесей Ивановной Никитюк, и у меня вопрос к родителям. Скажите, какие бассейны вы ставите своим детям, так как конкретно этот - галимый!", - пожаловалась Леся.

А через некоторое время продолжила юморить, но уже по другому поводу.

Девушка позировала в пестром мини-топе рядом с деревом черешни, на котором виднелисб краснеющие ягоды.

"Программа "Сад-огород", мы продолжаем. Друзья, помните, я вас спрашивала, чем побрызгать черешню, которую уже доедала тля, оттуда вылазили черные мошки, короче, все поели... Мы перепробовали все ваши рекомендованные способы - пепел, манка, нашатырный спирт - ничего не помогло, а потом мама Кэт (так Леся называет свою маму, - ред.) купила кое-что в коричневой упаковке за десять гривен, и не помнит что, и оно помогло! А в следующем "сториз" я расскажу вам, как вернуть к жизни розу, которая уже умерла..."

Напомним, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа.

Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…».

Также Politeka писала, что Лесю Никитюк взломали в Instagram, слив пикантные фото на всеобщее обозрение.