Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя и рассказала о празднике

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Красотка настолько популярна, что за ней следят миллионы украинцев в Инстаграм. И девушка старается не разочаровывать фанатов, постоянно делясь "горячим контентом".

В этот раз Леся опубликовала фотографию, на которой позировала в одной блузе, которую еще и оставила расстегнутой. Никитюк стояла перед зеркалом, снимая себя на телефон.

"Собираюсь на День Рождения. Как думаете, к кому?", - написала Леся и предложила выбрать Педана или Притулу.

Как известно, празднует свое 40-летие сегодня Сергей Притула, а день рождения Александра Педана 24 марта.

Это подтвердила и сама Никитюк в следующем стори. Красотка уже была в платье с декольте, сидя в автомобиле.

"Правильно, к Притуле", - написала Леся снизу фотографии.

Сообщалось, что родители Леси Никитюк уже смирились с тем, что она еще нескоро выйдет замуж.

Леся отказалсь быть следующей "Холостячкой", уступив место Злате Огневич.

"Честно, не могу сказать, что я до сих пор комплексую, но в принципе я понимаю реальность, это было бы как "Белоснежка и семь гномов-2". Возможно бы и нашла, а возможно и потеряла бы все, что есть", — пояснила свой отказ ведущая.

Напомним, Никитюк в мини-топе насмешила новым увлечением в собственном саду

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